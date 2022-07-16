ليبيا نيوز

الأهلي طرابلس يتلقى دعوة للمشاركة في بطولة عربية بدبي .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 16 يوليو 2022 ( وال )- تلقى نادري الاهلي طرابلس لكرة القدم دعوة للمشاركة في بطولة عربية ودية تقام في دبي الشهر المقبل.

  وذكر موقع ” ريميسا ” الرياضي أن نادي الأهلي طرابلس يدرس فعليًا الموافقة على الدعوة للمشاركة في هذه الدورة التي أطلق عليها النادي الإماراتي بطولة كأس الوحدة العربية  .

   وقدرت الصحافة الإماراتية جوائز هذه الكأس بما يفوق مليار و ( 200 ) مليون دينار إماراتي.

   وسيشارك في هذه البطولة فريق الوحدة المضيف والوداد البيضاوي ونهضة بركان المغربيان الفائزان ببطولتي أفريقيا، والأفريقي التونسي وبلوزداد الجزائري بطل الجزائر والوحدات الأردني والقادسية الكويتي وتشرين السوري  .

  …( وال )…

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وكالة الأنباء الليبية

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