في بيانها الختامي : القادة المشاركون في قمة جدة للأمن والتنمية يشددون على ضرورة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون إبطاء.

جدة 16 يوليو 2022م ( وال) – أكد القادة المشاركون في قمة جدة للأمن والتنمية اليوم السبت على خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون إبطاء.

وشدد البيان الختامي لـقمة جدة للأمن والتنمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة على دعم الجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارين ( 2570 و2571) وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية ( واس) .

وشدد البيان على ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء وفق نص البيان.

وجدد القادة في بيانهم دعمهم لتوحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة كما عبروا عن تقديرهم لاستضافة مصر للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.

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