المنفي و رئيس المجلس الأوروبي، يبحثان في لوساكا آخر مستجدات الوضع في ليبيا وتعزيز الشراكة الليبية والأوروبية في مجال التنمية .

لوساكا 7 1 يوليو 2022 م ( وال ) – التقى رئيس المجلس الرئاسي،”محمد المنفي” ، مساء السبت في العاصمة الزامبية لوساك ا، رئيس المجلس الأوروبي، “شارل ميشال” وبحثا آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وآلية تعزيز العلاقات الليبية الأوروبية.

كما تم خلال اللقاء الذي جري على هامش اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية – التأكيد على دور المجلس الرئاسي في المحافظة على توحيد مؤسسات الدولة، وأهمية المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وتعزيز الشراكة الليبية الأوروبية في مجال التنمية .

وفي هذا السياق شدد المنفي على حرص المجلس الرئاسي لملكية إدارة الأموال لليبيين دون غيرهم، وعلى مطالب الليبيين في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد الأوروبي للمنفي، استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لإنجاح دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، كما تطرق الاجتماع لملف الأمن الغذائي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وملف الانتخابات.

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