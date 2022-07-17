الأمن العراقي يتمكن من قتل إرهابي بالعاصمة بغداد يرتدي حزاما ناسفا

بغداد 17 يوليو 2022 (وال) -أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، عن تمكنها من قتل “إرهابي” كان يرتدي حزاما ناسفا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أنه” بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد، ومن خلال (لواء المشاة 59)،من قتل أحد الإرهابيين والذي كان يرتدي حزاما ناسفا”.

وأوضح البيان أنه جرى قتل ذلك الشخص في منطقة البو حمد شهاب في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وأضافت الخلية خلال البيان أن” عملية قتل الإرهابي جاءت بعد نصب كمين محكم له وتتبع لحركته فجر اليوم الأحد.(وال بغداد) س خ.

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