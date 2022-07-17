المغرب.. تعزيزات لمكافحة الحرائق وإجلاء مئات الأسر المتضررة

الرباط 17 يوليو 2022 (وال) -تواصل أجهزة الإطفاء المغربية، مدعومة بمزيد من التعزيزات، مكافحة حرائق تجتاح منذ أربعة أيام مناطق حرجية نائية في شمال المملكة، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.

حيث رصدت في إقليم العرائش، بؤرة حريق كبيرة وسجلت وفاة شخص، تضرر نحو (4660) هكتارا، طالت ألسنة النيران النصف منها تقريبا، وجرى حتى الآن إجلاء (1325) أسرة موزعة على (19) قرية، بحسب ماذكرته مصادر صحفية.

وانتشرت تعزيزات إضافية من الجيش ورجال الإطفاء منذ الجمعة الماضية، وخاصة في القصر الكبير، وهي إحدى أكثر المناطق عرضة للخطر ويصعب الوصول إليها، كما دمرت مئات الهكتارات من أراضي الغابات في أقاليم وزان وتطوان وتازة المجاورة.

وتأججت النيران بسبب درجات حرارة مرتفعة جدا تقترب من (40) درجة وجراء الرياح العنيفة، ولا تزال أسباب هذه الحرائق مجهولة لكن العامل البشري غير مستبعد.

وفي محاولة لوقف اتساع رقعة الحرائق، تنفذ أربع طائرات من نوع “كانادير” تابعة للقوات الجوية وأربع طائرات أخرى من نوع “توربو ثراش”، طلعات جوية، توازيا مع انتشار مئات من عناصر المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وأعوان الإنعاش الوطني والمتطوعين.

يذكر أن المغرب يتعرض منذ أيام عدة لموجة حارة، حيث اقتربت الحرارة من (45) درجة مئوية في وقت تعاني البلاد جفافا استثنائيا وإجهادا مائيا.

وعلى الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مرورا بإسبانيا وفرنسا.(وال الرباط) س خ.

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