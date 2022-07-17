أمن السواحل يعترض قارب مهاجرين قبالة ساحل درنة على متنه 134 مصريا

درنة 17 يوليو 2022 (وال) -تمكنت الإدارة العامة لأمن السواحل، من اعتراض قارب هجرة غير شرعية قبالة ساحل مدينة درنة، يقل (134) مهاجرا غير شرعيا من دولة مصر، و أوضحت “أنها اعترضت قاربا يحمل (134) مهاجرا غير شرعيا، جميعهم يحملون الجنسية المصرية، قبالة سواحل مدينة درنة”.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتسليمهم إلى بلادهم.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، غرق قارب على السواحل الليبية ما أدى إلى غرق ما لا يقل عن (35) شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة “‘غارديان” البريطانية.

وقالت منظمة الهجرة التابعة لحقوق الإنسان، إن الحادث وقع على ساحل مدينة صبراتة، والتي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، مضيفة أنه جرى انتشال جثث (6) مهاجرين، بينما فقد (29) آخرون، ويفترض أنهم لقوا مصرعهم، وفقا لما ذكرته الصحيفة.(وال درنة) س خ.

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