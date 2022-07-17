في حادث هو الثاني خلال أسبوعين.. طائرة هندية تهبط اضطراريًا في باكستان جراء عطل فني.

نيودلهي 17 يوليو 2022 م ( وال ) – حوّلت شركة “إنديجو” ، وهي أكبر شركة طيران في الهند، مسار طائرة تابعة لها إلى مدينة كراتشي في باكستان بسبب “عطل فني”، في حادث يعد الثاني من نوعه يتعلق بهبوط غير مقرر في أقل من أسبوعين.

وقالت الشركة إن قائد الطائرة لاحظ عطلاً فنيًا بها ولذا تم تحويلها إلى كراتشي كإجراء احترازي.

وكانت الرحلة متجهة إلى الشارقة بدولة الإمارات من مدينة حيدر أباد جنوب الهند.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري اعلنت شركة “سبايس جيت” الهندية أن طائرة بوينج 737 كانت متجهة من نيودلهي إلى دبي هبطت اضطراريا في كراتشي بسبب عطل في مؤشر الوقود، مما دفع هيئة الرقابة على شركات الطيران آنذاك إلى إصدار إشعار تحذيري.

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