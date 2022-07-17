مصرع رياضي روسي بارز بحادث تحطم مروحية شرق البلاد

موسكو 17 يوليو 2022 (وال)-أعرب اتحاد البياثلون الروسي اليوم الأحد، عن تعازيه بوفاة إيغور مالينوفسكي الحاصل أكثر من مرة على لقب بطل العالم للناشئين، بحادث تحطم مروحية في كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وأفادت خدمات الطوارئ في وقت سابق بأن مروحية من طراز (Robinson) انقطع الاتصال بها في كامتشاتكا يوم أمس السبت.

واليوم الأحد أكد المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية أنه لم ينج أحد ممن كانوا على متن المروحية التي تم العثور على حطامها محترقة، ووفقا لمصادر مختلفة، فإنه كان هناك شخصان أو ثلاثة أشخاص على متن المروحية، بمن فيهم طيارها إيغور مالينوفسكي.(وال موسكو ) س خ.

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