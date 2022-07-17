النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مرتكب جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها في إحدى المزارع جنوب سبها .

طرابلس 17 يوليو 2022 (وال)- أعلن مكتب النائب العام تحريك دعوى جنائية، ضد متهم بزراعة نبات القنب الهندي في إحدى المزارع جنوب مدينة سبها وفق الجدول رقم (5)؛ الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. .

وحسب بيان النيابة فقد طَالَع رئيس نيابة سبها الابتدائية؛ في وقت سابق؛ محضر جمع الاستدلال؛ الذي تضمن إثبات بلاغ عن واقعة زراعة نبتة القنب الهندي في إحدى المزارع الكائنة جنوبي مدينة سبها؛ تحت باعث الإنتاج والإتجار تتآلف أوصافه مع نبات القنب الهندي (( كانا بيسنو ساتيفا)) .

وبفراغ المحقق من الإجراء وجه رئيس نيابة سبها الابتدائية الجهات الضبطية بضبط وإحضار الفاعل ومشاركة مركز البحوث والخبرة القضائية في الإجراءات ومنع الأشخاص من تجاوز حدود المزرعة محل الجريمة تمهيداً لإجراء قطع الزراعة المحظورة ؛وجمع أوراقها وجذورها؛ وتحريزها والتحفظ عليها حتى البت في الدعوى الجنائية .

كما قرر التحفظ على وسائل النقل والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة .

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