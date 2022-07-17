اجتماع فني عسكري ليبي – إيطالي

طرابلس 17 يوليو 2022 (وال)- عقد بمركز التدريب التخصصي حرس الحدود أمس السبت، الاجتماع الفني الأول لوضع وتحديد البرامج التدريبية اللازمة لمنتسبي رئاسة أركان حرس الحدود الليبي، بالتعاون مع قوات ( الكاربنيري ) الإيطالية.

هذا وقد حضر الاجتماع رئيس أركان حرس الحدود، ورئيس بعثة الدعم العسكري الإيطالي بليبيا، ومعاون رئيس أركان حرس الحدود بصفته ممثل حرس الحدود باللجنة العسكرية المختلطة، بالإضافة إلى آمر وحدة الإيفاد بإدارة التدريب برئاسة الأركان العامة .

كما حضر هذا الاجتماع الذي يأتي – في إطار التعاون المنبثق عن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية الإيطالية المختلطة، وتفعيل برامج التدريب المشترك – منسق اللجنة العسكرية الليبية الإيطالية المختلطة، وآمر مركز التدريب التخصصي حرس الحدود، وعدد من ضباط حرس الحدود الليبي.

وتم خلال الاجتماع الذي مثل فيه عن الجانب الإيطالي ثلاثة ضباط خبراء من قوة (الكاربنيري)، تقديم عرض مرئي عن المهام والرؤيا الاستراتيجية لحرس الحدود، ومناقشة ووضع ما سيتم تنفيذه من برامج تدريبية داخلية وخارجية لمنتسبي حرس الحدود الليبي، بما يُواكب التطور التقني في حماية ومراقبة الحدود من جميع الأخطار. (وال)

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