ليبيا نيوز

في تصريح لـ (وال): استشاري ليبي يدعو القطاعات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تزايد حالات الكورونا في ليبيا.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 17 يوليو 2022 م (وال) – حث الاستشاري الليبي الدكتور ” على المبروك ابوقرين ” كافة الأجهزة والقطاعات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، والإدارات التابعة لها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تزايد حالات الكورونا في ليبيا والمنطقة، ومجابهة أعراضها ونتائجها.

وحدد الدكتور ” أبوقرين ” في تصريح لوكالة الانباء الليبية أولويات وأسس التعامل مع أزمة كورونا وفي مقدمتها تكثيف الجهود التوعوية من خلال الإعلام والمنصات الإعلامية المتعددة ، وتكثيف الجهود في حملات التطعيم بكل الوسائل والطرق ، والبرامج بما فيها الزيارات المنزلية ، وتأمين خدمات الرعاية الصحية المتكاملة المنزلية ، وكذلك الاهتمام بالمرافق الصحية ، ومستشفيات العزل ، والمستشفيات الميدانية المؤقتة ، وضمان سلاسل الإمداد للأدوية والمستلزمات الطبية ، والاحتياجات اللازمة والمطلوبة ، وتوسيع مراكز التحاليل ، وزيادة منافذها بما في ذلك الصيدليات والتحاليل المنزلية ، وإطلاق مبادرات الكشوفات الطبية من خلال الحملات والزيارات الميدانية لإيصال الخدمات لكل مكان ولكل محتاج وخصوصًا كبار السن ، ومراكز التأهيل ، ومراكز العجزة والمعاقين ، والسجون والفئات الضعيفة ، وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات الأخرى التي تزاول في مهام الخدمات المباشرة للجمهور وجميع المعرضين للإخطار بالإصابة بالعدوى .

ودعا الدكتور ” ابوقرين ” في ختام تصريحه لـ (وال) وزارة الصحة لتكييف النظام الصحي بما تجعله بالمرونة المطلوبة للاستجابة السريعة في التعامل مع الطوارئ والأزمات الصحية.

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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