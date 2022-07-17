مركز الرقابة على الاغذية ينشر قائمة بالالوان والاصباغ المحظورة بالمواد الغدائية.

طرابلس 17 يوليو 2022 م ( وال ) – نشر مركز الرقابة على الاغذية والادوية قائمة بالالوان والاصباغ المحظورة بالمواد الغدائية ضمن جهود المركز لحماية المواطن من أي مواد غذائية غير صحية وتخالف الشروط الصحية .