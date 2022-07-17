ليبيا نيوز

مركز الرقابة على الاغذية ينشر قائمة بالالوان والاصباغ المحظورة بالمواد الغدائية.

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 17 يوليو 2022 م ( وال ) –  نشر مركز الرقابة على الاغذية والادوية قائمة بالالوان والاصباغ المحظورة بالمواد الغدائية ضمن جهود المركز لحماية المواطن من أي مواد غذائية غير صحية وتخالف الشروط الصحية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك