اليوم الأحد : انطلاق مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج للدوري الليبي .

طرابلس 17 يوليو 2022 م ( وال ) – تجرى مساء اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية من مرحلة سداسي التتويج للدوري الممتاز لكرة القدم بلقاءين في توقيت واحد تجمع الأولى الأهلي طرابلس مع الأخضر والثانية تجمع الاتحاد مع فريق الأولمبي على تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

وكانت الجولة الأولى حسمت لصالح فريق الأخضر بفوزه على فريق الأولمبي، ليجمع أول ثلاث نقاط ، في حين سيدخل فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس المباراة اليوم بهدف الفوز للإبقاء على حظوظ المنافسة على اللقب، .

والمباراة الثالثة التي ستقام في ملعب رادس في تمام التاسعة ستجمع فريقي الأهلي بنغازي والنصر .

(وال)