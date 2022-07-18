ليبيا نيوز

الحكومة البريطانية تواجه تصويتا بسحب الثقة اليوم الإثنين.

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

لندن 18 يوليو 2022 (وال) – تواجه حكومة رئيس وزراء بريطانيا “بوريس جونسون” تصويتا بسحب الثقة اليوم الإثنين ، وسط دعوات متجددة من المعارضة له بالتنحي عن منصبه على الفور، وتسليم مقاليد الأمور لرئيس وزراء مؤقت.

   واستقال جونسون بصفة رسمية ، ولكنه يعتزم حتى الآن ، البقاء في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين.

   وأشارت وكالة الأنباء البريطانية “بي آيه ميديا” إلى أنه من شبه المؤكد أنه حال هزيمة الحكومة اليوم ، فسوف تطلق عملية إجراء انتخابات عامة، رغم أن ذلك سوف يتطلب تصويت عدد كبير من النواب المحافظين ضدها، أو على الأقل الامتناع عن التصويت.

.. ( وال ) ..

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وكالة الأنباء الليبية

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