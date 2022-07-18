طقس : أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا – والبحر ملائم للأصطياف على السواحل الغربية.

طرابلس 18 يوليو 2022 م ( وال ) نشر المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة – إدارة التنبؤات الجوية – نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الاثنين 18/ 07 / 2022

جاء فيها : ( طقس مستقر وأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة تبقي ضمن معدلاتها الطبيعية لشهر يوليو وتتراوح على مناطق الشمال ما بين ( 29 – 35 ) مْ بينما على مناطق الوسط والجنوب ما بين ( 36 – 40 )مْ , وتعرف هذه الفترة في الموروث الشعبي بإسم (( وسو )).

– البحر يكون ملائم نسبياً للأصطياف على السواحل الغربية بينما يكون مضطرب على أغلب مناطق الساحل الشرقي نتيجة للرياح النشطة عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر.

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