خبير ألماني: الوقت نفد أمام محاولات الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

برلين 18 يوليو 2022 (وال) – حذر خبير ألماني في مجال الأرصاد من أن الوقت نفد أمام محاولات الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، لترتفع درجة الحرارة بواقع 1.5 درجة كحد أقصى مقارنة بما قبل الثورة الصناعية.

وقال الخبير والباحث في مجال المناخ مجيب لطيف “إنه بالنظر إلى المعدلات الحالية لانبعاثات الغازات الدفيئة، سنتجاوز هذا المستوى خلال أقل من عشر سنوات”. وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف لطيف “إذا ما نظرنا إلى ما يفعله الساسة في أنحاء العالم حاليا، فنحن في سبيلنا إلى تسجيل أكثر من 3 درجات.. إننا نقترب من النقطة التي يتعين على المرء أن يقر فيها بأنه قد فات الأوان”.

وشدد على أن حدوث ارتفاع في درجة حرارة الأرض بواقع 3 درجات سيكون “كارثة” .. معربا عن أسفه حيث يبدو أنه كانت هناك دائما قضايا أكثر إلحاحا من حماية المناخ.

ويأتي هذا التحذير قبيل انطلاق “حوار بطرسبرج للمناخ” في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين ، والذي تنظمه ألمانيا ومصر، للتمهيد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية أوائل نوفمبر المقبل.

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