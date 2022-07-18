وزيرة الشؤون الاجتماعية تتابع مع وكيل الوزارة لشؤون الفروع سير عمل المؤسسات الاجتماعية لخدمة المواطن.

طرابلس 18 يوليو 2022 م ( وال ) – تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء أبوبكر الكيلاني ” مع وكيل الوزارة لشؤون الفروع ” فرج مجاهد ” سير عمل قطاع الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية ودورها في خدمة مختلف الفئات بالمجتمع وذلك في إطار اهتمام الوزارة وخطتها لمتابعة عمل القطاع .

وشددت ( الكيلاني ) خلال الاجتماع الذي عقدته يوم أمس بطرابلس : على استمرار عملية تسليم بطاقات ايفاء الخاصة بالزوجة والبنات فوق سن 18 و سير أعمال الصيانة التي تشهدها بعض مقار الفروع والمراحل التي وصلت اليها كذلك تسليم التجهيزات والاثاث المكتبي والأجهزة المختلفة للفروع والتأكيد على ان عملية التسليم تجري وفق الإجراءات المتبعة

كما تم مناقشة العديد من المواضيع التي تخص عمل فروع الشؤون الاجتماعية ومراكز الرعاية .