المركز الوطني لمكافحة الامراض يحذر من لسعات الحشرات خلال فصل الصيف وما تسببه من أمراض جلدية.

طرابلس 18 يوليو 2022 م ( وال ) – حذر المركز الوطني لمكافحة الامراض من لسعات الحشرات خلال فصل الصيف وما تسببه من أمراض جلدية.

ودعا المركز في نشرة علمية توعوية إلى آخد الحيطة من تطاير الحشرات في الجو طيلة اليوم خلال فصل الصيف ، ويتسبب ذلك في كثير من الأحيان بالأمراض التي تقوم بنقلها هذه الحشرات من أهم هذه الأمراض اللشمانيا التي تنقله ذبابة الرمل. حيث تُعتبر اللشمانيا مرض طفيلي وهو من الحالات المرضيّة الخطيرة التي تنتشر في مناطق من الشرق الأوسط وبشكلٍ خاص في فصل الصيف ،

وذكر المركز في نشرته أن مرض اللشمانيا هذا المرض الجلدي عاد للظهور من جديد في ليبيا و يسبب تقرحات في الجلد، ويصيب عدة أعضاء داخلية وعادةً تكون الطحال والكبد ونخاع العظام.

ومن أبرز أعراض المرض الحمى وفقدان الوزن وتضخم الطحال والكبد، وتصبح اختبارات الدم غير طبيعية، إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو البيضاء.