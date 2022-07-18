إعلان حالة طوارئ العامة في بريطانيا بسبب موجة الحر.

لندن 18 يوليو 2022 (وال) – أُعلنت حالة الطوارئ العامة في بريطانيا بعد صدور إنذار، من الدرجة الحمراء، لأول مرة، من موجة حرارة شديدة تضرب البلاد، وتوقع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

ويشمل هذا التحذير العالي لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني منطقة لندن ومانشستر ويورك اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء . وفقا لقناة بي بي سي الإخبارية.

ومن المحتمل وضع قيود على السرعة على خطوط السكك الحديدية، كما سيتم إغلاق بعض المدارس مبكرا وإلغاء بعض مواعيد المستشفيات.

ونصحت العديد من الشركات وأماكن العمل موظفيها بالعمل من المنزل لتفادي التعرض لأشعة الشمس المباشرة، كما أُلغي عدد من السباقات التي كانت مقررة حرصاً على سلامة الجمهور والمتسابقين، في ظل التوقعات ببلوغ درجة الحرارة مستويات غير مسبوقة.

وعلى الطرقات، تخطط السلطات مساعدة السائقين بعد تحذير مركز الأنشطة الإقليمية من أن المزيد من السائقين سيحتاجون إلى المساعدة مع ارتفاع درجة حرارة السيارات.

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