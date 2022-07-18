رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك السفارة التركية احياء ذكرى الديمقراطية والوحدة الوطنية.

طرابلس 18 يوليو 2022 م ( وال ) – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” مساء امس في الاحتفالية التي نظمتها السفارة التركية بطرابلس احياء للذكرى السادسة ليوم 15 يوليو للديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا .