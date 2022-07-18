ليبيا نيوز

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك السفارة التركية احياء ذكرى الديمقراطية والوحدة الوطنية.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 يوليو 2022 م ( وال )   –  شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ”   عبد الحميد الدبيبة  ” مساء امس  في الاحتفالية التي  نظمتها السفارة التركية بطرابلس احياء للذكرى السادسة ليوم 15 يوليو للديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا .

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وكالة الأنباء الليبية

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