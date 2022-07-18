الأرصاد الجوية يحذر الصيادين من رياح نشطة الى قوية على الساحل الممتد من الخليج الى شحات.

طرابلس 18 يوليو 2022 ( وال ) – نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل البلاد لهذا اليوم الاثنين وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

التحذير: ريح بحري الي براني نشط الى قوي على الساحل الممتد من الخليج الى شحات تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة.

* الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة. والريح براني بشكل عام ويكون متغير الاتجاه صباحا على ساحل الخمس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.50) متر. والبحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل سرت. ودرجة حرارة سطح البحر (26 – 28) درجة مئوية . والرؤيـة جيدة.

* الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة. والريح شرش الى براني بوجه عام ويكون سرعته تتراوح ما بين (10-25) عقدة تصل اليوم إلى (30) عقدة على ساحل الخليج. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00– 3.00) متر يصل الى (3.50) متر على ساحل الجبل الأخضر. والبحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل الجبل الأخضر ، ودرجة حرارة سطح البحر (25 – 28) درجة مئوية والرؤيـة جيدة.

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