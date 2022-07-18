ليبيا نيوز

النائب بالرئاسي عبد الله اللافي يلتقي ‏القائم بالأعمال السودان لدى ليبيا.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 يوليو 2022م (وال) – أشاد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي ، بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين في ليبيا والسودان.

وأكد اللافي خلال لقائه اليوم الاثنين القائم بالأعمال بسفارة السودان لدى ليبيا، إيهاب إبراهيم ، على ضرورة العمل المشترك لتفعيل الاتفاقية الرباعية لتأمين الحدود .

بدوره أعرب القائم بالأعمال السوداني، عن أمله بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد والزراعة والاستثمار.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس مناقشة أوجه ‏التعاون في عدة مجالات بين البلدين.

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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