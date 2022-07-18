النائب بالرئاسي عبد الله اللافي يلتقي ‏القائم بالأعمال السودان لدى ليبيا.

طرابلس 18 يوليو 2022م (وال) – أشاد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي ، بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين في ليبيا والسودان.
وأكد اللافي خلال لقائه اليوم الاثنين القائم بالأعمال بسفارة السودان لدى ليبيا، إيهاب إبراهيم ، على ضرورة العمل المشترك لتفعيل الاتفاقية الرباعية لتأمين الحدود .
بدوره أعرب القائم بالأعمال السوداني، عن أمله بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد والزراعة والاستثمار.
وتناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس مناقشة أوجه التعاون في عدة مجالات بين البلدين.
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