اجتماع موسع ببلدية سرت لمتابعة نقص الامداد المائي في بعض المناطق بالمدينة .

سرت 18 يوليو 2022 م (وال) – خصص الاجتماع الطارئ الموسع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر المجلس البلدي سرت برئاسة عميد البلدية ” مختار المعداني ” وحضور رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى ومدير إدارة تشغيل الوسطى الشرقية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومنسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ، وعدد من الأجهزة والقطاعات ذات العلاقة ، بالإضافة إلى مخاتير محلات ( جارف -القبيبة – الجزيرة -الثلاثين ) لتدارس مشكلة نقص الامداد المائي لمناطق حي 700 بمحلة الجزيرة ومحلات الثلاثين والقبيبة وجارف ومناطق أخرى بسرت

ودعا عميد بلدية سرت في الاجتماع الجهات المختصة بتنفيذ حملات واسعة لمتابعة الوصلات غير الشرعية وازالتها فورا باعتبارها المسبب الرئيسي في نقص المياه، إضافة الى متابعة المشاريع المتوقفة والجديدة بشأن انشاء خزانات جديدة للمياه بعدد من الأحياء السكنية ومتابعة خزانات تجميع الصرف الصحي.

وأفاد مراسل (وال) أنه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحلحلة هذه المشكلة في اسرع وقت، وتكليف جهاز الحرس البلدي بحصر محلات تعبئة المياه بالمدينة ومتابعتها .

وأشار المراسل الى أن بلدية سرت كانت قد وفرت خلال الفترة الماضية عشرات المضخات والدفافات لضخ المياه بمحلات جارف وابوهادي وجارف والثلاثين بهدف توصيل المياه للإحياء السكنية.

(وال)