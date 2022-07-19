(أبوجناح) يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون الصحي والأمني بين البلدين .

طرابلس 18 يوليو 2022 (وال) – بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية -وزير الصحة المكلّف “رمضان أبوجناح” ، مع السفير التركي لدى ليبيا ، كنعان يلماز، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانبين الصحي والأمني.

وتركزت أبرز المناقشات خلال اللقاء الذي عقد اليوم بطرابلس حول إرسال فرق طبية تركية لتشغيل عدد من المستشفيات.

وثمن ” أبوجناح ” في مستهل اللقاء، مع السفير التركي والوفد المرافق له، مساعيه لدفع علاقات البلدين والتعاون نحو آفاق أوسع بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب السفير التركي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المستمر في شتى المجالات بما فيها المتعلقة بالجانب الصحي.

ووفقا للمكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة، فأن هذا اللقاء شكل فرصة للطرفين لمناقشة المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني المشترك في حماية الحدود والمنافذ، باستخدام أحدث التقنيات .

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