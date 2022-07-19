النويري وسفير المانيا لدى ليبيا يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

طرابلس 18 يوليو 2022م ( وال ) – بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب ‏ ” فوزي النويري ” اليوم الاثنين مع السفير الالماني لدى ليبيا ” ميخائيل أونماخت” آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس عددا من قضايا الشأن الليبي وسُبل معالجتها بما يُحقق الامن والاستقرار وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” .

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على استثمار كافة الظروف من أجل الوصول إلى تسوية للوصول لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال تحقيقاً لمطلب الشعب الليبي.

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