وصول فريق طبي ألماني في إطار خطة توطين العلاج بالداخل.

طرابلس 18 يوليو 2022م (وال) ـ أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وصول فريق طبي مساعد من ألمانيا في إطار خطة توطين العلاج بالداخل.

وقال الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك”، “إن الفريق الطبي سيشرع في فرز ملفات الحالات التي في قوائم الانتظار لتصنيفها حسب الأولوية، لمعرفة عدد الحالات التي تحتاج عمليات، وإعطاء العلاج اللازم لباقي الحالات”.

وأضاف الجهاز أن هذه الخطوة تأتي استعدادًا لوصول الفريق الطبي الألماني في تخصص جراحة العظام واليد التجميلية، وجراحة المفاصل بالمناظير خلال الأيام القادمة لإجراء عمليات جراحية.