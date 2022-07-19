ليبيا نيوز

اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي تستعرض نتائج مطابقة بيانات المستفيدين من المبادرة.

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 يوليو 2022م ( وال ) – عقد وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” اليوم الإثنين اجتماعا موسعا مع المسؤولين بالهيئة العامة للمعلومات ومصرف الادخار.

واستعرض الاجتماع نتائج مطابقة بيانات المتقدمين للاستفادة من مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، إضافة إلى مناقشة آليات تطوير العمل لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الحكم المحلي عبر موقع ” فيسبوك .

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس مدير مصرف الادخار “محمود الفقيه” ، و عضو مجلس إدارة المصرف ” نصر المحتوت ” ومدير إدارة قاعدة البيانات بالهيئة العامة للمعلومات “نادر مليطان” وبحضور مستشار وزير الشباب ” مصطفى المزوغي “.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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