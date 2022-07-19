المركز الوطني لمكافحة الامراض يواصل اعداد الكوادر البشرية وتأهيلها لمواجهة ومكافحة الامراض ومنها فيروس كورونا .

طرابلس 19 يوليو 2022 م ( وال ) – يواصل المركز الوطني لمكافحة الامراض اعداد الكوادر البشرية وتأهيلها لمواجهة ومكافحة الامراض ومنها فيروس كورونا .

حيث نظمت إدارة الموارد البشرية بالمركز دورة تدريبية لتكوين عناصر مؤهلة في مجال السكرتارية ومدراء المكاتب ،المرحلة الثانية من دورة أمناء السر المستهدفة لجزء من فروع المركز على أن يتم فيما بعد استكمال الفروع المتبقية كمرحلة أخيرة.

وافتتحت هذه الدورة التدريبية مديرة إدارة الموارد البشرية بحضور الدكتور ” حيدر مفتاح السائح” مدير عام المركز الوطنيّ لمكافحة الأمراض وعدد من مدراء الادارات والاقسام بالمركز .

وألقى ( حيدر ) كلمة تحفيزية للعناصر المستهدفة ،وأثْنى على جهود الإدارة وحثهم علي بدل المزيد من الجهد من أجل العمل علي تهيئة العاملين علي تقديم كل ما من شأنه الإسراع في تقديم الخدمات الإدارية على أعلى مستوي.