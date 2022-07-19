وزير الصحة يناقش مع «مدير مركز زليتن الطبي» سبل تحسين الخدمات الطبية .

زليتن 19 يوليو 2022م ( وال ) – ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح، مع مدير مركز زليتن الطبي ” علي ابراهيم بن يحيى، والمدير المساعد بالمركز سالم احميدان، سبل تطوير الخدمات الصحية بالمركز و الاحتياجات الصحية للمرضى، .

هذا واستعرض مدير المركز، أبرز الصعوبات التي تحول دون تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، كتأخر تسييل بند التحسين والتطوير، ونقص الاحتياجات اللازمة لإجراء عمليات القسطرة القلبية.

من جانبه، أكد وزير الصحة حرص الوزارة على تلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، دعمًا منها لبرنامج توطين العلاج بالداخل، مشدّدًا على ضرورة التقيّد بالنظم واللوائح المعمول بها في صرف المخصصات المالية لبند التحسين والتطوير.

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