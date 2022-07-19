ليبيا نيوز

عاجل / رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يوجه كلمة للشعب الليبي اليوم الثلاثاء.

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 عاجل / رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد #الدبيبة يوجه كلمة للشعب الليبي  اليوم الثلاثاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك