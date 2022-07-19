صدور كتاب  “تدمير سورية” لرضوان زيادة

دمشق 19 يوليو 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن دار الريس في بيروت كتاب “تدمير سورية.. كيف نجحت استراتيجية “الأسد أو نحرق البلد؟”، للباحث السوري رضوان زيادة.

يقول زيادة إن كتابه الجديد يفكك العوامل التي انتهجها نظام بشار الأسد لتحقيق ضمان بقائه في السلطة على حساب دمار المدن السورية، وتهجير المواطنين، في ظل عدم اكتراث المجتمع الدولي.

يضيف زيادة أن نظام الأسد يرى أن مجرد البقاء في الحكم مهما كانت الكلفة انتصار له، رغم أن 92% من السكان تحت خط الفقر، إلى جانب العدد الهائل من اللاجئين والنازحين والمهجرين. هذا ما أردت إيضاحه في الكتاب، أن النظام نفذ تغييرًا ديموغرافيًا في البلاد عبر خطة استراتيجية ممنهجة لتشكيل المجتمع المتجانس التي تؤدي إلى الطاعة الدائمة لنظام الأسد.

رضوان زيادة: باحث وكاتب وأكاديمي سوري، والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، وباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وباحث زائر في مركز كار لحقوق الإنسان في جامعة هارفارد، وزميل زائر في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، بالإضافة إلى كونه معارضًا سياسيًا من قبل انطلاق الثورة السورية.

له مؤلفات عدة، من أبرزها: “المثقف ضد السلطة”، و”ربيع دمشق قضايا – اتجاهات – نهايات”، و”السلطة والاستخبارات في سوريا”، و”التحول الديمقراطي – سوريا نموذجًا”، وغيرها.

عنوان الكتاب: تدمير سورية.. كيف نجحت استراتيجية “الأسد أو نحرق البلد؟” (وال _ دمشق) ح م

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