طرابلس 19 يوليو 2022 م ( وال ) – التعاون المشترك بين إدارة المؤتمر الليبي السابع للعلوم الطبية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية كان محور الاجتماع الذي عقد أمس بالمركز الليبي للبحوث الطبية الزاوية .

وتناول الاجتماع المشترك بين إدارة المؤتمر الليبي السابع للعلوم الطبية رئيس المؤتمر د.صلاح بحرون ورئيس اللجنة التحضيرية د.أسامة كشادة وأعضاء اللجان المشرفة علي المؤتمر الترتيبات لانعقاد المؤتمر والاستعدادات المتخذة حول جدولة الأنشطة والبرامج المنبثقة عن فعاليات المؤتمر،

كما تم مناقشة بعض المسائل المشتركة كنقاط تلاقي أهداف هذا المؤتمر بالاختصاصات الوطنية للرقابة على الأغذية والأدوية، لاسيما في تطبيقات أهداف التنمية المستدامة 2030 ومستجداتها على الصعيد الصحي،.

وتقرر تنظيم ندوة علمية عبر الهيئة الليبية للبحث العلمي بعنوان (المؤتمر الليبي السابع للعلوم الطبية آفاق التعاون ومتطلبات الشراكة) باستضافة مركز الرقابة على الأغدية والأدوية بالإدارة العامة طرابلس خلال الأيام القادمة