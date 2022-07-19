الحكومة البريطانية تفوز باقتراع على الثقة دعت إليه بنفسها.

لندن 19 يوليو 2022 (وال) – نالت حكومة رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” ثقة مجلس العموم في اقتراع دعت إليه بنفسها ، إذ منح أعضاء حزب المحافظين الحاكم أصواتهم للوزراء لتجنب إجراء انتخابات على مستوى البلاد.

وطلب حزب العمال المعارض من “جونسون” التنحي ليحل محله زعيم لتصريف الأعمال حتى يختار حزب المحافظين خليفته في أوائل سبتمبر القادم.

وسعى حزب العمال إلى إجراء اقتراع على الثقة في كل من الحكومة وجونسون في محاولة لدفعه على التنحي عاجلا ، لكن الحكومة اعترضت قائلة إن ذلك غير ضروري لأن رئيس الوزراء قال بالفعل إنه سيرحل، ثم اقترح المحافظون إجراء اقتراع على الثقة في الحكومة.

و حصلت الحكومة في التصويت على 349 صوتا مقابل 238.

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