ليبيا نيوز

خلال استقباله من قبل اللافي السفير الألماني لدي ليبيا : يجدد دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

              طرابلس  19 يوليو  2022 م ( وال ) –    جدد السفير الألماني لدى ليبيا ” ميخائيل أونماخت” دعم  بلاده للعملية السياسية  في ليبيا .

     وأشاد    ” السفير ” أونماخت ”  خلال استقباله  من قبل النائب بالمجلس الرئاسي  ” عبد الله اللافي”  أمس الاثنين  بالعاصمة بطرابلس ” بجهود المجلس في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في النقاط الخلافية للوصول إلى الانتخابات.

    من جانبه  أكد  النائب  “عبدالله  اللافي ” مواصلة المجلس الرئاسي عمله على مشروع المصالحة الوطنية   قائلا في تغريده نشرها عبر حسابه  بتويتر  “إن مشروع المصالحة حقق فيه المجلس تقدما مهما ” حسب وصفه .

…( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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