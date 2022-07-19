خلال استقباله من قبل اللافي السفير الألماني لدي ليبيا : يجدد دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا .

طرابلس 19 يوليو 2022 م ( وال ) – جدد السفير الألماني لدى ليبيا ” ميخائيل أونماخت” دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا .

وأشاد ” السفير ” أونماخت ” خلال استقباله من قبل النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي” أمس الاثنين بالعاصمة بطرابلس ” بجهود المجلس في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في النقاط الخلافية للوصول إلى الانتخابات.

من جانبه أكد النائب “عبدالله اللافي ” مواصلة المجلس الرئاسي عمله على مشروع المصالحة الوطنية قائلا في تغريده نشرها عبر حسابه بتويتر “إن مشروع المصالحة حقق فيه المجلس تقدما مهما ” حسب وصفه .

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