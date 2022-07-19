مستشار بمجمع اللغة العربية يحذر من اثار سلبية لثورة المعلومات.

طرابلس 19 يوليو 2022 (وال) حذر المستشار الإداري لمجمع اللغة العربية “خالد غالب” من “اثار سلبية” على الهوية الثقافية للمجتمع ناتجة عن الاستغراق المفرط و غير الواعي في استخدام شبكات التواصل وثورة المعلومات، في ظل ضعف الخطاب الثقافي العربي، مؤكدا على ضرورة وضع معالجات ناجعة لهذه الظاهرة .

وقال “غالب في مقابلة مع صحيفة فبراير نشرتها في عددها الصادر امس الاثنين “تشهد بلادنا وبلاد العرب قاطبة اجتياح موجات ثقافية وافدة, حاملة معها عادات ومسميات وتصرفات لا تمتُّ لتراثنا وهويتنا العربية الإسلامية بصلة, ما أدى الى افتتان فئات من مجتمعنا بهذه السلبيات الدخيلة” ، مشيرا الى ان من بين اسباب هذا الاجتياح “تدنِّي مستوى اللغة العربية وجمود وسائل تعليمها”.

وأوضح المستشار غالب في سياق طرحه لوسائل معالجة هذه الاثار السلبية لثورة المعلومات على الهوية الثقافية لليبيا؛ أوضح أن مجمع اللغة العربية الذي أسس عام 1999م يعد “المؤسسة العلمية المرجعية المعنية بالتصدى لهذا الغزو الثقافي والعمل على المحافظة على اللغة العربية, والنهوض بها لتواكب متطلبات العصر ومقتضياته”.

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