طرابلس 19 يوليو 2022 م ( وال ) – نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية -إدارة التنبؤات الجوية – الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء 19/ 07/ /2022م

وجاء في نشرة الوضع الجوي : لا تغير في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد حيث الحرارة القصوى على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 26 – 33) م و تسجل على مناطق

الدواخل والجنوب ما بين( 35 – 40) .

وتنشط الرياح الشمالية على مناطق الشمال الشرقي خاصة على مناطق الجبل الاخضر مما تسبب في اتارة الاتربة والغبار وحالة البحر البحر غير ملائمة للأصطياف على اغلب الساحل الغربي.

ويكون البحر مضطرب على الساحل الشرقي وذلك بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج الذي يتجاوز (3) امتار .

ودعا مركز الارصاد الجوية المصطافين إلى أخذ الحيطة والحذر لان البحر غير ملائم للاصطياف خاصة على الساحل الغربي .

وال