في تعليقه على اجتماعات طرابلس العسكرية البيان المشترك .. مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف: نرحب بكل خطوة تبعد شبح عودة الحروب والاقتتال وتدفع نحو استكمال بناء الدولة وتنهي حالة الانقسام الراهنة

بنغازي 19 يوليو 2022 (وال)- رحب مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف بالاجتماعات العسكرية التي تعقد في العاصمة طرابلس بين فريق محمد الحداد وفريق ركن عبدالرازق الناظوري والقادة العسكرية في لجنة 5+5.

وقال مستشار إبراهيم بوشناف في تصريحات لموقع فواصل إنه “رغم إيجابية اللقاء؛ إلا أن مهدِّدات الأمن القومي لا تزال كثيرة، ونتمنى مداومة هذه اللقاءات والتوافقات، واستكمال الخطوات المعلنَة في البيان الختامي للقاء”.

وأضاف بوشناف: “المؤسسة العسكرية قادرة على إزالة مهدِّدات الأمن القومي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ومعاونة قوات الأمن في بسط الأمن داخل البلاد”.

وأشار بوشناف إلى أنه يجب استكمال الخطوات المعلنَة في البيان الختامي، مثل الدوريات المشتركة، والسيطرة الكاملة على الحدود، وهذه أولى خطوات المحافظة على الأمن القومي للبلاد.

وأوضح بوشناف بشأن ملف المهاجرين والنازحين قائلا : “ننتظر ما أعلن في هذا الشأن بخصوص المضي قُدُما في المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من ربوع الوطن كافة إلى بيوتهم”. (وال) إ م

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