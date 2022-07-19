وزير التعليم التقني والفني يبحث تطوير القطاع مع عضو لجنة التعليم بالاتحاد الأفريقي

طرابلس 19 يوليو 2022 (وال)- التقى وزير التعليم التقني والفني سعيد السيفاواليوم الثلاثاء بمكتبه في طرابلس، عضو مجلس النواب الليبي أسماء الخوجة، وعضو لجنة التعليم بالاتحاد الأفريقي لبحث عدد من القضايا الهامة المتعلقة بتطور مؤسسات التعليم التقني والفني، وسُبل تعزيز العلاقات الاكاديمية مع المؤسسات المناطرة لها.

كما تناول اللقاء الذي حضره رئيس نقابة المراكز والشركات المهنية والمؤوسسات التعليمية خالد فيصل، ومدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة صلاح سلامة، ومدير إدارة التعليم التقني والفني الخاص نصرالدّين العوامي، استعراض الخطط والبرامج والمشروعات التي نفذتها الوزارة على كامل تراب الدولة الليبية، وما حققته مؤسساتها من أهداف في سبيل تطوير العملية التعليمية، سواء كانت على مستوى المناهج الدراسية والتدريبية والمقار والمباني التعليمية بالمدن والقرى الليبية.

في ختام اللقاء؛ أشاد عضو مجلس النواب أسماء الخوجة بالجهود التى يبذلها الوزير لتطوير وإصلاح منظومة التعليم التقني والفني، ووضعه للخطة الاستراتيجية الجادة وتنفيذها على أرض الواقع، كما أشادت الخوجة بالتواصل المستمر بين الوزير والمهتمين بقطاع التعليم لعرض وشرح كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والتقنية والفنية. (وال) أ م / ر ت

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