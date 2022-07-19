وزارة الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل 100 طبيب من العاملين بمراكز العزل بمدن طرابلس وبنغازي ومصراته وسرت وسبها..

طرابلس 19 يوليو 2022 م ( وال ) – أطلقت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الأطباء العاملين بأقسام ووحدات العناية الفائقة بمراكز العزل المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد تنفيذًا للإجراءات التي أقرها وزير الصحة المكلف بدعم جهود الدولة في الاستعداد للموجة الخامسة من فيروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة الطوارئ الصحية بالوزارة «محمد الغزيوي» أن البرنامج التدريبي سيستهدف تأهيل أكثر من مائة طبيب خلال المرحلة الأولى من العاملين بمراكز العزل الواقعة في المناطق الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية.

واضاف مدير إدارة الطوارئ : أن البرنامج التدريبي سيستمر لمدة عشرة أيام، ينفّذ بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية ومكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة وبرعاية منظمة الصحة العالمية.

وتتضمن خطة الوزارة سلسلة من الاجراءات لرفع كفاءة الموارد البشرية من العاملين بأقسام العناية الفائقة داخل مراكز العزل، فضلًا عن تعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة والمتعلّقة بالتأهب والاستجابة، .

كما تتضمن الخطة رفع جهوزية مراكز العزل، ومضاعفة قدرات النظام الصحي لمواجهة تحديات جائحة كورونا، إلى جانب توفير الاحتياجات اللازمة لإجراء المسحات والفحوصات المخبرية اليومية لتشخيص الحالات المشتبه بها.

وال ..