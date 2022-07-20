رئيس مجلس مفوضية الانتخابات يتابع مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية المرج جاهزية المكتب للاستحقاقات القادمة .

المرج 19 يوليو 2022 م ( وال ) – اجتمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السايح ” اليوم الثلاثاء مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية المرج / عبد الرحيم آدم عبد السيد، بحضور موظفي المكتب.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المكتب في مدينة المرج، مناقشة الإجراءات التي تم انجازها خلال مراحل العملية الانتخابية، وأبرز المعوقات والتحديات وسبل تذليلها، بالإضافة الى تقييم اوضاع المكتب من حيث استعداده وجاهزيته لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، بهدف تطوير أدائه والرفع من كفاءة العاملين به.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها، في إطار متابعة مستوى جهوزية إداراتها ومكاتبها، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وسبل تعزيزها،

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