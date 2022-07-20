( ريزدون زينينغا ) يشدد على ضرورة تكيف الحوار بين الأطراف في ليبيا لتسريع الانتخابات.

طرابلس 19 يوليو 2022م ( وال ) – اجتمع الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ” ريزدون زينينغا ” أمس الاثنين مع أعضاء الجمعية الوطنية، الذين قدموا اقتراحا لقانون الانتخابات التشريعية والقاعدة الدستورية، كما اجتمع بمرشحين برلمانيين وناشطين سياسيين آخرين.

وشدد الجميع على ضرورة تكثيف الحوار بين الجهات الفاعلة الليبية، وتشجيع التوافق، والتسريع بالانتخابات وفقا لما نشره الموقع الالكتروني للبعثة.

وأعرب الأمين العام المساعد عن تقديره للعمل الذي يقوم به القادة المجتمعيون في الدعوة إلى إجراء انتخابات شفافة وشاملة للجميع مشجعا إياهم على مواصلة المشاركة.

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