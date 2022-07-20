سفير تشيكيا يبدي استعداد بلاده تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات تقديم الخدمات العلاجية .

طرابلس 19 يوليو 2022م ( وال ) – أبدى السفير التشيكي لدى ليبيا ” جان فيسيتال ” استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا في مجال تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة وتقديم الخدمات العلاجية .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي بين السفير ” فيسيتال ” ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” لمناقشة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الصحة.

من جانبه أعرب ” أبوجناح ” عن ترحيبه بفتح آفاق رحبة من التعاون المثمر والبنّاء مع المؤسسات الصحية في دولة تشيكيا.

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