ستيفاني وليامز تشيد يمخرجات اجتماع " الحداد " و " الناظوري " في طرابلس.

طرابلس 19 يوليو 2022م ( وال ) – أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ” ستيفاني وليامز ” بمخرجات الاجتماع الذي عقد بين قادة الجيش الليبي في العاصمة طرابلس .

وقالت ” وليامز ” في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع تويتر ” سعدت بما خلص إليه الاجتماع بين كل من الفريق أول ” الحداد ” والفريق أول ” الناظوري ” المبني على العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020 ” .

ودعت ” وليامز ” الأطراف السياسية بأن تحذو حذوهما في روح التعاون والتوافق التي يتحليان بها.

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