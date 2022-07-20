ليبيا نيوز

ستيفاني وليامز تشيد يمخرجات اجتماع " الحداد " و " الناظوري " في طرابلس.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 19 يوليو 2022م ( وال ) – أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ” ستيفاني وليامز ” بمخرجات الاجتماع الذي عقد بين قادة الجيش الليبي  في العاصمة طرابلس .

وقالت ” وليامز ” في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع تويتر ” سعدت بما خلص إليه الاجتماع بين كل من الفريق أول  ” الحداد ”  والفريق أول ” الناظوري ”  المبني على العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020 ” .

ودعت ” وليامز ” الأطراف السياسية بأن تحذو حذوهما في روح التعاون والتوافق التي يتحليان بها.

…( وال ) …

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وكالة الأنباء الليبية

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