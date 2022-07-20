إجلاء أكثر من 100 شخص بسبب حرائق الغابات بإقليم توسكانا فى إيطاليا.

روما 20 يوليو 2022 (وال) – أجلت السلطات الإيطالية أكثر من 100 شخص من منازلهم بسبب حرائق الغابات الواسعة بالقرب من بلدة “لوكا” بإقليم “توسكانا” الإيطالي.

وقال الرئيسُ الإقليمي لمنطقة توسكانا “يوجينيو جيانى” إن مساحة المنطقة المتضررة نتيجة الحرائق تبلغُ حوالي 400 هكتار ،كما ظهرت أعمدة الدخان الكثيف على مرتفعات الغابات ووصل إلى الأقاليم المجاورة .. مشيراً إلى أن خمس مروحيات وأربع طائرات إطفاء شاركت فى إطفاء الحريق من الجو.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن هناك انقطاعات قصيرة في خط القطار السريع بين فلورنسا وروما بسبب حريق بالقرب من خط السكك الحديدية في أليرونا .

.. ( وال ) ..