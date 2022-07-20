النيابة العامة تأمر بحبس المسؤول عن مكتب الخدمات المالية الشاطيء حبساً احتياطيا إزاء جريمة تزوير الوثائق للاستيلاء على مرتبات

طرابلس 20 يوليو 2022 م ( وال ) – أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول عن مكتب الخدمات المالية الشاطيء؛ حبساً احتياطيا إزاء جريمة تزوير الوثائق الرسمية لغرض الاستيلاء على قيم مالية من صافي مرتبات موظفي قطاع التعليم العاملين في نطاق بلديات وادي الشاطيء

حيث تولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام، إجراءات التحقيق إزاء جريمة تزوير الوثائق الرسمية؛ لغرض الاستيلاء على قيم مالية من صافي مرتبات موظفي قطاع التعليم العاملين في نطاق بلديات وادي الشاطيء؛ فقام الدليل على صحة ارتكاب الواقع الذي تكرَّر من الجناة في أوقات مختلفة تنفيذاً لدافع إجرامي واحد؛

كما قام الدليل على صحة نسبة الجريمة إلى المتهم وآخرين، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم الماثل احتياطياً؛ ووجَّه الجهات الضبطية إلى إلقاء القبض على بقية المتهمين.

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