وزارة التعليم تنظم احتفالية تكريم للمُعلّمين والطلاب المُشاركين في تظاهرة الأسبوع العربي للبرمجة.

طرابلس 20 يوليو 2022 م ( وال ) – نظمت وزارة التربية والتعليم يوم أمس احتفالية لتكريم المُعلّمين والطلاب المُشاركين في تظاهرة الأسبوع العربي للبرمجة وذلك تشجيعا من الوزارة للطلاب والطالبات المبدعين والمواهب .

وحضر احتفالية التكريم وكيل الوزارة للشؤون التربوية “مسعودة الأسود”، و أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو “عبدالله السوسي” وعدد من مدراء الادارات والاقسام .

حيث تم تكريم المُعلّمين والطلاب المُشاركين في تظاهرة الأسبوع العربي للبرمجة والتي أقامتها المُنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالشراكة مع الجمعية التونسية للمُبادرات التربوية، خِلال الفترة 21 – 28 فبراير الماضي، تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة”.

وتمّ خِلال الحفل تكريم الفائزين على المستوى المحلي والذين دخلوا المُنافسة على المستوى العربي، إذ شملت مجالات المُسابقة: مُسابقة المدرسة الذهبية (المدرسة الأكثر نشاطاً)، مُسابقة النشاط الذهبي (لأفضل نشاط مدرسي)، مُسابقة الفريق الذهبي (لأفضل مشروع طالب).