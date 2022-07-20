ليبيا نيوز

وزارة التعليم تنظم احتفالية تكريم للمُعلّمين والطلاب المُشاركين في تظاهرة الأسبوع العربي للبرمجة.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 20 يوليو 2022 م ( وال ) – نظمت وزارة التربية والتعليم يوم أمس احتفالية لتكريم  المُعلّمين والطلاب المُشاركين في تظاهرة الأسبوع العربي للبرمجة وذلك تشجيعا من الوزارة للطلاب والطالبات المبدعين والمواهب .

وحضر احتفالية التكريم  وكيل الوزارة للشؤون التربوية  “مسعودة الأسود”، و أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو   “عبدالله السوسي” وعدد من مدراء الادارات والاقسام .

حيث تم تكريم   المُعلّمين والطلاب المُشاركين في تظاهرة الأسبوع العربي للبرمجة والتي أقامتها المُنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالشراكة مع الجمعية التونسية للمُبادرات التربوية، خِلال الفترة 21 – 28 فبراير الماضي، تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة”.

وتمّ خِلال الحفل تكريم الفائزين على المستوى المحلي والذين دخلوا المُنافسة على المستوى العربي، إذ شملت مجالات المُسابقة: مُسابقة المدرسة الذهبية (المدرسة الأكثر نشاطاً)، مُسابقة النشاط الذهبي (لأفضل نشاط مدرسي)، مُسابقة الفريق الذهبي (لأفضل مشروع طالب).

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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