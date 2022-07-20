مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد، يعقد اجتماعه الاول برئاسة فرحات بن قدارة رئيس مجلس الادارة.

طرابلس 20 يوليو 2022 م ( وال ) – عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد، برئاسة فرحات بن قدارة رئيس مجلس الإدارة اجتماعا يوم أمس بطرابلس مع رؤساء مجالس ادارة الشركات النفطية تم خلاله متابعة سير قطاع النفط والشركات التابعة له وسبل تطوير الانتاج والوصول به إلى معدلات عالية في أقرب وقت.

وشدد رئيس مجلس ادارة المؤسسة ( بن قدارة ) حرص المجلس على استعادة الإنتاج والوصول به إلى معدلات عالية في أقرب وقت، بعد رفع القوة القاهرة خصوصا في حقول أنتاج الغاز المزودة لمحطات الكهرباء، وذلك لرفع معاناة المواطن من انقطاع التيار الكهربائي والتقليل من ساعات طرح الأحمال، وأعطى توجيهاته لشركة البريقة لتسويق النفط بسرعة وضع حلول للمناطق التي تعاني من نقص في الوقود.

وأكّد “بن قدارة ” على ضرورة الاهتمام بتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين والرفع من كفاءاتهم، والحرص على تطبيق إجراءات السلامة والمحافظة على البيئة والمحيط، والاهتمام ببرامج التنمية المكانية كأساس لتحقيق الاستقرار الأمني والمجتمعي في مناطق العمليات النفطية، مشددا على عزم مجلس الإدارة على إحداث نقلة نوعية في تطوير القطاع بالشراكة مع مؤسسات عالمية.

وتجدر الإشارة إلى رؤساء لجان ادارات والرؤساء المكلفين بادارات الشركات الذين حضروا الاجتماع من كل من الشركات التالية -الهروج للعمليات النفطية – زلاف – السرير للعمليات – الزويتينة للنفط والغاز – معهد النفط للتأهيل والتدريب – المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية – مصحة النفط بطرابلس – فوسة للعمليات النفطية- الزاوية لتكرير النفط

– الواحة للنفط– الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط – مبروك للعمليات النفطية – شركة تقنية للاعمال الهندسية – الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية– شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي – معهد النفط الليبي – اكاكوس للعمليات النفطية – البريقة لتسويق النفط

شركة طيران النفط – وشاركت عبر الدائرة المعلقة: – شركة الخليج العربي للنفط سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز – رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز – الجوف للتقنية النفطية.

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