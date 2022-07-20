ليبيا نيوز

نشـرة الصيــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الاربعاء.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 20 يوليو 2022 م ( وال ) – نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية  نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا   ليوم الاربعاء 20 من شهر يوليو الجاري 

  اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط على ساحل الخليج ودرنة تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل الى (3.00) متر على ساحل درنة هدا اليوم.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة و الريح براني الى شرقي على الساحل من زوارة الى الخمس وبحري الى براني على باقي الساحل يتحول يوم الغد الى متغير الاتجاه على ساحل الخمس و مصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر   و البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ  و الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

 • السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة و الريح بحري الى شرش ويكون براني اليوم على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-25) عقدة ويصل اليوم الى (30) عقدة على ساحل الخليج.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 2.00) متر يصل هذا اليوم الى (3.00) متر على ساحل درنة و البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل درنة هذا اليوم.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ و الرؤيـة جيدة.

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وال  –        التاريخ: 20/07/2022

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وكالة الأنباء الليبية

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