نشـرة الصيــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الاربعاء.

طرابلس 20 يوليو 2022 م ( وال ) – نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء 20 من شهر يوليو الجاري

اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط على ساحل الخليج ودرنة تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل الى (3.00) متر على ساحل درنة هدا اليوم.

——————————————————

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة و الريح براني الى شرقي على الساحل من زوارة الى الخمس وبحري الى براني على باقي الساحل يتحول يوم الغد الى متغير الاتجاه على ساحل الخمس و مصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر و البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ و الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة و الريح بحري الى شرش ويكون براني اليوم على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-25) عقدة ويصل اليوم الى (30) عقدة على ساحل الخليج.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 2.00) متر يصل هذا اليوم الى (3.00) متر على ساحل درنة و البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل درنة هذا اليوم.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ و الرؤيـة جيدة.

————————————————————————————————

وال – التاريخ: 20/07/2022