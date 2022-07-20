إصابة خطيرة لشاب فلسطيني واعتقال أربعة آخرين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

بيت لحم 20 يوليو 2022 (وال) – أصيب شاب فلسطيني اليوم الأربعاء بإصابة خطيرة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني ، واعتقل أربعة آخرون في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر امنية قولها إن قوة من جيش الاحتلال الصهيوني اقتحمت مخيم الدهيشة اندلعت على اثره مواجهات مع الفلسطينيين اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت ، ما أدى الى إصابة شاب بالرصاص الحي.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفى “بيت جالا” الحكومي، أن الشاب اصيب برصاصة في البطن احدثت تهتكا في الكبد قبل ان تنفذ من الظهر وأنه يخضع الآن لعملية جراحية في الصدر.

وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين آخرين خلال اقتحامها المخيم ، وذلك بعد ان داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

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