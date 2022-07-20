جامعة وادى الشاطى تنظم ندوة علمية عن القضايا المجتمعية و أهم الأولويات التي تهم المجتمع المحلي .

سبها 20 يوليو 2022 م ( وال ) – نظمت جامعة وادي الشاطيء ندوة علمية بعنوان ” الجامعة والمجتمع المحلي للبحث في عددا من القضايا المجتمعية وتحديد اهم الاولويات التي تهم المجتمع المحلى سعيا من الجامعة لتفعيل دورها في خدمة المجتمع وتوطيد اواصر التعاون والعمل المشترك بينها وبين القطاعات العامةوالخاصة لضمان وضع الخطط الناجحة بما يسهم في ضمان فعالية اية برامج مستقبلية تضعها الجامعة لخدمة المجتمع ،.

وشارك في الندوة وكيل الجامعة للشؤون العلمية وعمداء الكليات ومدراء الادارات والمراكز والمكاتب ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والموظفين ومدوبي عددا من القطاعات بالمنطقة .

وناقشت الندوة عددا من قضايا المجتمع المهمة وتحديد الاولويات التي تهم المجتمع المحلى ،

وطرح المشاركون عدد من الافكار والاراء والمقترحات ذات الاهمية لخدمة المجتمع .

سبها (وال )